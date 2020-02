Ище нєшка и на пияток „Аґрохомаˮ орґанизує презентациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „Аґрохомаˮ нєшка, 18. фебруара, у рамикох Жимскей школи орґанизує презентацию на хторей свойо продукти представя компаниї „Delta agrarˮ, „RWAˮ, „Agroitalijaˮ, як „Komercservisˮ зоз Суботици, а остатня презентация будзе отримана на пияток, 21. фебруара, кед о своїх продуктох буду бешедовац представнїки компанийох „Euralisˮ, „Nutrilidersˮ, „Kiteˮ и „Agrostadˮ.

Будзе бешеди о нашеньох слунечнїку, кукурици и сої, як и о польопривредней механїзациї, а презентациї почню на 17 годзин у Ресторану ,,Червена ружа”.

Поволани шицки заинтересовани.

