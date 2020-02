Коцурски дзеци рихтаю представу за наиходзаци Мемориял

КОЦУР – Члени Дзецинскей драмскей секциї Културно-уметнїцкого дружтва ,,Жатва” зоз Коцура пририхтую представу ,,Страшидла, нє зашмеюйце ме”, з котру наступя на наиходзацим Драмски мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре.

Представу режира Марина Тодич, котра зробела и драматизацию.

– Кнїжку ,,Страшидла, бубуши и шарканї”, по котрей настала тота представа, написала Даниєла Тамаш, а вона ми и дала текст же бим го драматизовала, понеже тота кнїжка ище нє вишла, алє видзе того року – гвари Марина, котра школярка стреднєй школи и активни член КУД ,,Жатва”.

У представи участвую члени Дзецинскей драмскей секциї Сара Горняк, Денис Шанта, Мая Ґайдош, Теодора Ґайдош, Алексей Медєши и Силвия Маґоч.

Як гвари Марина, дзеци ше рихтаю, озбильно и вредно робя, а проби отримую каждого викенду у Велькей сали Дома култури.

Плановане же би початком шлїдуюцого мешаца була и премиєра представи у Коцуре пред домашню публику, пред одходом на Мемориял.

