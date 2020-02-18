Нащивени Огньогасни бал у Коцуре

КОЦУР – Добродзечне огньогасне дружтво Коцур всоботу, 15. фебруара, орґанизовало Огньогасни бал котри бул отримани у Пелетовей сали.

Вешелєли ше коло 300 особи, а окрем зоз Коцура, було госцох и з Вербасу, Руского Керестура, Нового Саду, Дюрдьова и других местох.

За добре розположенє шицких присутних бул задлужени „Кикирики бенд”, а весела атмосфера тирвала до позних годзинох.

Орґанизаторе пририхтали и богату томболу, а дарунки даровали и числени спонзоре. Главну награду, котра була сучасни телевизор, достали госци зоз Коцура.

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