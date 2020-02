РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 18. фебруара, будзе отримана порядна Рочна скупштина Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ у Ресторану „Червена ружаˮ з початком на 18 годзин.

На дньовим шоре будзе подношенє Финансийного звиту, Звиту о запровадзених активносцох у прешлим року, як и плани за наступни рок.

На Скупштину поволани шицки члени здруженя.

