Отримани ище єден „Наш балˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 15. фебруара у Ресторану „Червена ружаˮ, отримани ище єден бал за младих, под назву „Наш балˮ, на хторим було коло 220 госцох насампредз зоз Руского Керестура, алє и з Коцура, Дюрдьова, Нового Саду, Лалитю, та и зоз Ердевику зоз Словацкей.

Попри веселих шпиванкох познатого руского „Пицикато бендуˮ, госци Балу ше забавели и зоз змагательнима бависками як цо „Рулет танєцˮ, а веселей атмосфери допринєсла и богата и интересантна томбола за хтору ше остарали орґанизаторе балу – Кристиян Няради, Златко Рац, Себастиян Планчак и Звонимир Русковски.

Так перша награда, лаптоп рахункар, пошла до Лалитю, бициґлу и телевизор достали госци зоз Дюрдьова, а рожень, праше и заградкова ґарнитура остали у Руским Керестуре.

И того року бал бул гуманитарного карактеру, та пенєжна помоц хтора назберана будзе подарована Александрови Фаркашовому з Руского Керестура.

