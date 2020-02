Мала шестра Кристина преславела 99. родзени дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У манастире Исусових малих шестрох у Руским Керестуре внєдзелю, 16. Фебруара, мала шестра Кристина преславела свой 99. родзени дзень, хтори пада 21. фебруара. Преславела го зоз шицкима цо ю любя и почитую у тим нашим валалє дзе є на служеню уж 46 роки.

З тей нагоди у їх манастирскей каплїци на Циґлашоре, за ню благодарну Службу Божу служел парох керестурски о. Михайло Малацко. Шестри Кристини пришли повинчовац и велї вирни, шестри Служебнїци, а медзи нїма и найстарша шестра Йосафата Монарова, хтора тиж нєдавно преславела 90. родзени дзень.

Мала шестра Кристина Пруфер, родом Нємица зоз Швайцарскей, у керестурским манастире жиє уж 46 роки, тераз зоз ш. Мартину хтора ше о нєй стара.

