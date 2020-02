У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Найвекша часц нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена медзинародному сайму швижей и змарзнутей овоци и желєняви „Fruit logisticaˮ хтори отримани у Берлину, a на хторим участвовала и Землєдїлска задруґа „Керестурска паприґаˮ. Представнїки тей задруґи пренєшу патрачом упечатки зоз того сайму, а будзе слова и о їх планох за наступни период.

У другей часци емисиї будзе емитована емисия „Слово младих” у котрей тема хаснованє и пестованє руского язика при младих.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

