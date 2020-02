У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним осмим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац звити зоз схадзкох Одбору за информованє НС Руснацох и Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох.

„Нашо места” понукаю вистку о отриманей Рочней скупштини Здруженя женох „Байка” и Туристичного здруженя „Руски Керестур”, зоз Рочней скупштини пензионерох у Дюрдьове, а мож пречитац и яка була атмосфера на дзепоєдних балох по наших местох.

На „Економиї” пише о прикармйованю жита, ту и звит зоз „Сримскей винияди” и зоз преподаваньох за польопривреднїкох у Руским Керестуре.

„Култура и просвита” понука текст о пририхтованю за тогорочни 30. Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” и за 52. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Иґор Колбас зоз Дюрдьова котри жиє у ЗАД, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот”, медзи иншим, пише о преслави 99. родзеного дня малей шестри Кристини, ту и вистки зоз сримскомитровицкей парохиї и вистка о початку задушних соботох у керестурскей парохиї.

На бокох спортскей рубрики, медзи иншим, зазначена Рочна скупштина Конїцкого клубу „Русин” и початок пририхтованьох за ярню часц сезони ФК „Искра” зоз Коцура.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия” дзе пише о родней ровноправносци, ту и нове предлуженє „Женоблоґиї”, а на концу новинох „Горуци тепши”.

