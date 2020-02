Вишло фебруарске число часописа „Заградка”

НОВИ САД – Националне швето Руснацох у януару означене у шицких местох дзе єст и припаднїкох нашей националней заєднїци, а фотоґрафиї на насловним боку фебруарского числа часописа за дзеци по руски „Заградка” указую як дзеци шицких воспитних ґрупох у Дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре, ПУ „Бамби” Кула, шветочно означели 17. януар. Тому Швету пошвецена и рубрика „Фото памятки” на 2. боку.

Же и без кридлох мож лєциц, прешвеча вас стихи поетеси Серафини Макайовей, а у литературней часци часописа найдзеце и приповедку Михайла Ковача о Дїдови зоз шнїгу. Жимски теми и у „Малей заградки”, а Квиз за наймладших у тим додатку пошвецени фебруару.

У рубрики „Облачок до швета” представена нова кнїжка за дзеци, односно о дзецох, „Їжик Голик” писателя Юлияна Тамаша.

З науковей фантастики вибрана приповедка Любици Сикимич, а як прилог ґу Дню залюбених ту приповедка Ґрадимира Стойковича.

Школярски литературни и подобово роботи офарбени зоз жимскима радосцами на розпусту, гоч шнїгу анї нє було.

Як означена Школска слава Святи Сава, дознаце кед пречитаце цали 18. бок, а у рубрики „Здраве цело, здрави дух” представени успишни каратиста Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура.

Наша сотруднїца Нела Таталович рисуюци прилоги за Забавни боки тиж була инспирована зоз жимску идилу.

Як випатрали барз, барз давно перши бависка, пречитайце у рубрики „Най, най…”

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)