За манифестацию „Днї керестурскей паприґиˮ вецей средства од Општини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна Рочна скупштина Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ отримана вовторок, 18. Фебруара, у Ресторану ,,Червена ружа” на хторей представени Финансийни звит и активносци зоз прешлого року, як и плани за чечуци рок, а член Управного одбору Владимир Варґа, поинформовал присутних и о актуалних польопривредних конкурсох.

Предсидателька Здруженя Душица Орос на Скупштини привитала шицких присутних, а потим представела Финансийни звит зоз 2019. року по хторим од Покраїнского секретарияту, Општини, спонзорох, як и од членских картох Здруженє у прешлим року розполагало зоз вкупну суму од 530 000 динари, а векшина тих средствох потрошена на манифестацию „Днї керестурскей паприґиˮ.

Тото цо Оросова окреме визначела то же од того року, дзекуюци предсидательови Совиту Месней заєднїци Владимирови Олеяровому, манифестация „Днї керестурскей паприґиˮ будзе урахована до буджету Општини Кула од хторей будзе доставац 400 000 динари.

Член Управного одбору Владимир Варґа поинформовал присутних о актуалних конкурсох хтори ше одноша на систему капка по капу и на фолию, о конкурсу за пластенїки, конкурсу за младих до 40 рокох, як и за купованє тракторох, а Желько Орос спред Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґаˮ зоз присутнима подзелєл свойо упечатки зоз нєдавней промоциї на медзинародним сайму швижей и змарзнутей овоци и желєняви „Fruit logisticaˮ у Берлину.

На схадзки попри коло 50 членох, присуствовали и предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, як и директор ЯКП „Рускомˮ Иґор Фейди.

По законченю урядовей часци Скупштини за шицких присутних була орґанизована вечера, а орґанизоторе парастом пожадали успишну сезону.

