Безплатни препатрунки у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 22. Фебруара, жителє Руского Керестура буду мац нагоду окончиц безплатни превентивни препатрунки у Здравственей амбуланти у чаше од 8 до 13 годзин.

На розполаганю будзе ултразвук абдомену, ЕКҐ препатрунок, контрола кревового прициску и цукру у креви. Предвидзене же здравствени роботнїки пойду и до обисцох окончиц препатрунки особом котри ше чежко рушаю.

Препоручує ше гражданом пред препатрунком нє єсц, а шицки препатруки безплатни и мож их окончиц без здравственей кнїжочки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)