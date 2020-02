Умарла Лела Дїтко (1963–2020)

ВУКОВАР – Вовторок, 18. фебруара, на вуковарским новим теметове Дубрава, на остатню драгу випровадзена Лела Дїтко.

Лела Дїтко народзена 3. януара 1963. року у Вуковаре. Основну школу закончела у Вуковаре, як и стредню економску, а Економски факултет закончела у Осиєку.

Лела Дїтко робела як наставнїца у економскей школи у Вуковаре, була длугорочна предсидателька Ради рускей националней меншини Городу Вуковар, член предсидательства КУД-а Руснацох Осиєк и барз вредна активистка у културним живоце Руснацох дзе охабелa глїбоки шлїди у своєй роботи.

Од Лели ше, попри єй блїзшей и ширшей фамелиї, одпитали колеґове и колеґинї зоз школи, представителє Радох и Представнїкох рускей националней меншини з наших местох, Союзу Русинох РГ, наших културних и културно-уметнїцких дружтвох и вельочислени приятелє и школяре.

Обряд хованя окончели штирме священїки: о.Владимир Маґоч, о. Владимир Седлак, о. Любомир Стурко и о. Михайло Режак, а обряд зоз шпиваньом проведзели шестри Василиянки з Осиєку.

Лела за собу зохабела мацер Меланию Пап, синох Мирона и Николу, и супруга Мирослава.

После чежкей хороти з хтору ше нєпреповедзено шмело борела остатнї даскельо роки, Лела Дїтко умарла 15. фебруара, у пополадньових годзинох, у 58. року живота, у шпиталю у Осиєку.

Вичная памят!

(Опатрене 60 раз, нєшка 60)