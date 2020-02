Дзень мацеринского язика будзе означени и на Русинистики

НОВИ САД – Оддзелєнє за русинистику нєшкайши дзень, котри ше у швеце означує як Дзень мацеринского язика, означи зоз представяньом докторскей дисертациї Канамеа Окана зоз Япону, чия тема у вязи зоз войводянским руским язиком, на 11,30 годзин.

Оддзелєнє за русинистику нєшка будзе участвовац и у програми означованя Дня мацеринского язика на Филозофским факултету хтора будзе отримана на 13 годзин у святочней сали, а у хторей ше представя оддзелєня хтори виучую мацерински язики, односно национални филолоґиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)