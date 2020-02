Нєшка УО Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу у преширеним составе будзе отримана нєшка на 11 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

У першей часци схадзки будзе представене 3. и 4. число мултиязичного часописа „Нови мост” зоз 2019. року.

На дньовим шоре у другей часци будзе ше розпатрац активносци Дружтва медзи двома схадзками, Финансийни звит за 2019. рок и предкладанє програми розвою и дїялносци Дружтва од 2020–2030. рок.

Попри тих точкох, на схадзки будзе предложена програма означованя 50 рокох од снованя Дружтва, як и конкурси за финансийни средства.

У трецей часци будзе вистава дзецинских подобових роботох зоз Конкурсу Миколи М. Кочиша.

