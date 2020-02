Од пондзелку почина настава у оводох и школох

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци сообщел же ше нєшка закончує дочасове претагнуце настави у оводох и школох.

Настава претагнута 12. фебруара пре епидемию ґрипи и охореньох подобних ґрипи, а од пондзелку, 24. фебруара, активносци у предшколских и школских колективох буду предлужени.

Покраїнски секретарият у складзе зоз вимогами основних и штреднїх школох будзе давац согласносц на предлог планох надополнєня препущеней образовно-воспитней роботи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)