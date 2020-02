Примушуюци розпуст будзе надополнєни

РУСКИ КЕРЕСТУР – И у рускокерестурскей Школи „Петро Кузмякˮ нєшка ше закончує примушуюци розпуст хтори тирва од 12. фебруара. Школски годзини ше будзе скрацовац, починаюци од 27. фебруара, та ше на тот способ надополнї препущени наставни план и програма.

Од 27. фебруара годзини буду скрацени на 30 минути и буду ше надополньовац на першей и другей годзини у нїзших класох основней и у штреднєй школи, док у висших класох ОШ надополньованє препущеней настави почнє од 4. марца.

План надополньованя годзинох правени же би ше усоглашело обовязки наставнїкох у основней и штреднєй школи, а дзепоєдним и у других школох у општини. О конєчней верзиї плану нєшка ше будзе одлучовац на Активу директорох основних и штреднїх школох Општини Кула, а отамаль на одобренє будзе послати до Покраїнского секретарияту за обравозанє, управу, предписаня и национални меншини–национални заєднїци.

