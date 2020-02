РУСКИ КЕРЕСТУР – Наш познати руски кантавтор Сашо Палєнкаш нєшка отрима акустични концерт на хторим одшпива даскельо авторски и народни шпиванки обробени до рок жанру, а векша часц репертоару будзе обробок страних рок гитох. Сашови ше у наступу придружи и млади Виктор Хрин, хтори од нєдавна ма и свой бенд „Дахто, даґдзе, дацо”.

Акустични концерт почнє на 21,30 годзин у кафичу „Бомбай”, а уход шлєбодни.

