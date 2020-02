Отримана схадзка Скупштини општини по наглим поступку

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора зволана по наглим поступку, одборнїки вигласали Одлуку о социялней защити, як и звити о витвореню планованих и витворених активносцох у ЯКП „Явне ошвиценє,услуги и отримованє“, ЯКП „ Водовод“, ЯКП „Стандард“ и Заводу за урбанизем.

СО меновала и нову Виберанкову комисию општини Шид на чолє з предсидательом дипл. правнїком Миланом Филиповичом, одборнїки розришели Зорана Любоєвича зоз функциї члена Управного одбору Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“, а за нового члена меновала Мирослава Коларова.

Тиж до Комисиї за планованє општини Шид за заменїка предсидателя менована дипломована инженєрка архитектури Ивана Рудич место Кристини Башич.

