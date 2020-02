Тераз час за прикармйованє жита

Польопривреднїки котри хасную уреу най попонагляю, а тоти хтори сцу прикармйовац

зоз аном, тераз прави час же би поробели хемийни анализи, же би точно утвердзели

кельо єст азоту у жеми и потим додали потребне количество.

Прикармйованє жита тераз найактуалнєйша робота у польопривреди. О тим, алє и о других поєдинєчносцох котри значни за тоту польопривредну културу, наяр кед почина роснуц, гуторела нам дипл. инґ. аґрономиї Єлена Буила зоз Землєдїлскей задруґи ,,Клас” зоз Коцура.

– Тераз оптимални час за прикармйованє жита. Єст два можлївосци, а то же би ше жито прикармело зоз уреу лєбо зоз аном, або каном. Польопривреднїки котри хасную уреу або уж прикармели жито, або най попонагляю, понеже ше уреа длужей трансформує до такей форми яку рошлїна годна хасновац – толкує Єлена.

Як гвари вона, уреа муши зоз амонияковей форми прейсц до нитратней, а за тот процес потребне коло 20 днї, з тим же муши буц одредзене одношенє влаги и температури же би ше тот процес реализовал и же би уреа прешла до форми котру рошлїна похаснує. Велї парасти любя прикармйовац зоз уреу, любя ю хасновац, понеже азот у уреи найтуньши, та на тот способ рошлїни достаню потребне количество азоту, а задоволя и економски бок так же найвецей ушпорую на прикарми.

Н-МИН МЕТОДА УКАЖЕ КЕЛЬО ТРЕБА АЗОТУ

– За парастох котри сцу жито прикармйовац зоз аном, тераз прави час же би зробели хемийни анализи по Н-мин методи, же би точно утвердзели кельо єст азоту у жеми и потим додали количество котре по анализи потребне. Н-мин метода ше роби у трох пасмох, и у каждим пасму ше одредзує количество азоту, а автоматски ше анализує и влажносц прикладнїкох – гвари Буилова.

Того року, фахово служби на териториї Войводини констатовали же пре барз сушну єшень и сушну жиму, окрем азоту (кед нє спаднє достаточне количество дижджу), уж єст проблем, а и будзе проблем зоз сушу.

– Єдино тото перше пасмо, од 0-30 цм, задоволює зоз количеством влаги. У другим пасму, од 30-60 цм, єст 80 одсто од польского капацитету, а у трецим пасму, од 60-90 цм, ещи векши нєдостаток влаги и ту прикладнїки указую же єст од 60-70 одсто од полного польского капацитету.

По єй словох, кед бешеда о количестве азота котри треба додац, Н-мин методи указую барз розлични резултати.

– Нє можлїве ґенерализовац, понеже прикладнїки указую же треба од 30 по 130 килограми азоту по гектаре на парцелох. На таким вельким одступаню єдноставно нє мож дац даяке обще препорученє – визначела Єлена.

Як гвари, парасти дакеди заобиходза анализу жеми, а главна причина тому цена анализи. Алє, аґрономи совитую же потребне зробиц анализу каждей парцели. Заш лєм, фаховцох тераз баржей бриґує нєдостаток влаги, винїмково мале количество води у другим и трецим пасму, як цо их бриґує нєдостаток азоту.

– Кед парасти сцу робиц анализу, потребне ю зробиц так же би ше прикармйованє окончовало 7–10 днї после достатих резултатох, лєбо анализу тельо скорей зробиц. Кед ше барз вчас зроби Н-мин метода, и теди ше траци на ефикасносци. Мой совит и препорученє шицким парастом най обовязно поробя анализу – визначела Буилова.

РОБИЦ КЕД ПОХМАРЕНЕ, АЛЄ НЄ ПО ВИТРУ

Тиж надпомла, гоч є, як гвари, прешвечена же парасти то знаю, же барз значне же би ше прикармйованє жита окончовало по похмареней хвилї, алє нє и по витре, прето же прикарма теди пойдзе нє там дзе би требало, алє дзе ю витор однєше. За шицки тоти роботи котри ше окончує, потребне же би жем на полю була суха або змарзнута, же би трактор з колєсами нє витаргал жито.

– У тей хвильки, пре красну хвилю и благу жиму, мож повесц же жито добре випатра. За розлику од прешлого року, кед жита вошли до жими нєвибокорени, тот рок затераз вельо лєпше випатра. Фаза у котрей ше тераз находзи жито то фаза 23-25 BBCH скали, 4-5 стеблочка.

Пре цеплу хвилю, гвари Єлена, почали и чкодлївци, та так треба тровиц миши, контроловац чи єст рошлїнски вши, алє тиж контроловац и присуство ардзи и хоротох котрих тераз єст у барз малих количествох, та тераз, нє потребне реаґовац, лєм провадзиц.

– Ми у ЗЗ ,,Клас” ше барз операме на Польопривредну фахову службу Вербас, котра повязана зоз Проґнозну и Звитодавнима службами Войводини.

З вербаску Службу наисце маме добре сотруднїцтво – щира Буилова.

По єй словох, у Задруґи им ше удало у оптималним чаше пошац жито, жито крашнє зишло, уєдначено сходзело, фини склоп, ма ґузел бокореня, шицко ше крашнє одвива. Жито крашнє випатра, здраве є, лєм тота суша шицких кус турбалує. Лєпше би було кед би було кус жимнєйше, хороти би мировали, коровча би нє рушали, алє, як гвари наша собешеднїца – нє треба ше старац напредок, скорей часу.

– Ґенерално, маме з чим буц задовольни. У одношеню на предходни пар роки, тот рок затераз крашнє випатра, а наздаваме ше и доброму приносу и добрей цени – оптимистично закончела приповедку аґроном Єлена Буила.

