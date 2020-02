Руснак у углядним дружтве

Здруженє подобових уметнїкох Сербиї додзелєло статус самостойного уметнїка

Владoви Нярадийови и вон єден зоз 155 уметнїкох хтори заступени

у виданю ,,Атлас 2”, а бул и у предходним виданю.

Концом прешлого, 2019. року вишла кнїжка ,,Атлас 2”, односно ,,Атлас подобових уметнїкох и уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї 2” котра представя предлуженє предходного виданя з едициї ,,Атлас” – ,,Атлас подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї – 21. вик”. Тот перши „Атлас” пририхтали и обявели авторе Слободан Малдини и його дзивка Софиа Ланцош Малдини 2014. року, а видаватель другого „Атласу” Асоцияция сербских архитектох.

Перше виданє настало пре потреби обявйованя єдинственей публикациї у котрей би були представени сербски подобово уметнїки зоз шицких обласцох применєних уметносцох. После пейцох рокох потим, з друку вишло и нове виданє тей едициї – ,,Атлас 2”, а реализоване є пре чежки стан у сучасней уметносци у Сербиї и нєможлївосци числених подобових творительох и архитектох же би свойо дїла представели як ширшей публики, так и узшим кругом у сербскей култури.

– На инициятиву авторох, позберане векше число значних творительох, без огляду котрим уметнїцким здруженьом припадаю. Перша вистава тей файти орґанизована 2018. року у Културней станїци Едьшеґ у Новим Саду, а уж шлїдуюцого, 2019. року сам автор Малдини орґанизовал ширшу уметнїцку манифестацию под назву ,,Уметносц нєшка” – визначел Няради.

Поволанку же би участвовали достали члени Асоцияциї сербских архитектох, Арт центра, Здруженя подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї, як и числени уметнїки котри нє уключени до уметнїцких здруженьох, алє активно творя як самостойни уметнїки, марґинални уметнїки лєбо представнїки наївней уметносци.

Як гвари вербаски визначни уметнїк Владо Няради, вистава ,,Уметносц нєшка” мала за циль же би ше на єдним месце представели найзначнєйши авторе Сербиї з обласци подобових применєних уметносцох зоз свою найновшу продукцию. Вистава була лєм репрезентативного характеру и подзелєна на числени катеґориї – архитектура, нукашня архитектура – ентериєр, ґрафични дизайн, индустрийни дизайн, малярство, наївне малярство, марґиналне малярство, малярство звонка стила и академиї, ґрафика, мозаїк, витраж, иконопис, таписерия, конзервация, рестаурация, стари ремесла, применєне скулпторство, керамика, текстил, сучасне облєканє, сценоґрафия, костимоґрафия, уметнїцка фотоґрафия, мултимедиялна уметносц, перформанс, веб дизайн, история уметносци, подобова критика и други.

– Пред видаваньом тей кнїжки, отримана вистава ,,Уметносц нєшка” у Ґалериї Народней банки Сербиї у Беоґрадзе, на котрей участвовали вецей як 200 авторе, а виложене було вецей як 400 роботи. На тей подобовей манифестациї приказани терашнї стан у сербскей подобовей уметносци и єй уметнїцки потенцияли. То була наисце окремна подїя и дожице – гварел Няради.

Тото виданє ,,Атлас 2” облапя 155 активних авторох котри зоз своїма дїлами означели предходни даскельо роки у подобовей уметносци у Сербиї.

ДОБРИ ШИ УМЕТНЇК – КЕД ЦЕ ОКРАДАЮ

Як нам виприповедал уметнїк Владо Няради, у предходним 2019. року участвовал на 32 виставох, алє му ше случели и таки интересантносци же бул окраднути, и то аж два раз.

– Перши случай бул на вистави у Беоґрадзе, на Калемеґдану, у Уметнїцким павильону ,,Цвиєта Зузорич”. На вистави ше представяли уметнїки и члени Здруженя подобових уметнїкох Сербиї, и були заступени и мойо 2 роботи. На концу сом дознал же, под час тирваня вистави, украднути рамики у котрих сом однєсол роботи. Рамики тиж були як єдно уметнїцке дїло, вирисовани и з моїм печацом. Понеже роботи нє рушани, нїяке очкодованє сом нє достал – щири Няради.

Друга нєщешлїва ситуация нашому визначному уметнїкови ше случела на вистави „30×30” у Зренянину, концом прешлого року.

– Бул децембер, пияток 13. Гоч я нє верим до тих стварох, так ше трафело же ми ше на тот дзень, пол годзини пред отвераньом вистави, явел директор най ме обвисци же од 159 авторох котри прешли на конкурсу за тоту виставу, виложени буду лєм 158 – моя робота нє будзе представена, понеже є украднута. Гварели ми же, за 14 роки кельо орґанизую тоту виставу, таке им ше ище нє случело, а обецали и надополнєнє чкоди – бешедує вербаски уметнїк.

Як гвари през ошмих наш собешеднїк за конєц приповедки, направели му випатра добру рекламу, кед пре його уметносц дахто мушел постац крадош.

