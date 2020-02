Нєшка Скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 11 годзин будзе отримана порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ), у єй просторийох у Месней заєднїци Руски Керестур.

На дньовим шоре Скупштини будзе розпатранє Звитох у роботи РМ и єй одборох у Руским Керестуре, Кули, Коцуре, Вербасу, Новим Садзе и Шиду у прешлим року, а тиж и финансийни звити.

Будзе ше розпатрац и Плани роботи тей орґанизациї за 2020. рок як цалосци, так и по реґионалних и месних одборох. Члени Скупштини дознаю и о пририхтованьох за наступне 3. зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох хторе зволане за 29. фебруар того року у Сучави, у Румуниї.

