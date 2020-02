У „Белавей птици” гуманитарни базар

КУЛА – У просторийох Здруженя за помоц МНРО „Белава птица” у улїци Ленїнова 17, нєшка и шлїдуюци два днї, односно 22., 23. и 24. фебруара будзе отримани гуманитарни базар.

У чаше од 8 до 15 годзин на гуманитарним базаре половного облєчива, обуї, бавискох и другого годно дацо купиц, и з тим помогнуц роботу того специфичного и драгоциного здруженя. Здруженє зазберує особи зоз шицких местох општини Кула, та и з Руского Керестура.

Гражданє зоз шицких општинских местох поволани же би ше одволали на тоту гуману активносц.

