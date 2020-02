Купена перша поверхносц у Индустрийней зони при Адашевцох

ШИД – Директор подприємства „Термовол“ Раде Илич, хторе ма шедзиско у Австриї и представнїки Дирекциї за маєток Републики Сербиї, подписали вчера перши контракт з хторим инвеститор купел 10 гектари поверхносци у Индустрийней зони при Адашевцох.

О мешац би мали почац роботи на будованю погону на 6 000 квадратних метерох за продукцию изолацийних материялох хтори ше буду хасновац у будовательстве и индустриї, а продукция почнє концом 2020. року и роботу достаню 60-цецеро роботнїки.

Заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович з тей нагоди гварел же приход першого инвеститора барз значни за локалну самоуправу пре отверанє нових роботних местох и же од 1. юния општина достанє ґаз цо, по його словох, прицагнє и других инвеститорох.

