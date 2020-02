У тим року ше означи 50 роки од снованя Дружтва

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, 21. фебруара отримана 3. схадзка УО Дружтва. То и дзень кед ше у швеце означує Дзень мацеринского язика, та схадзка почала святочно, зоз читаньом реферату о язику и писнями Сонї Папуґа, а потим ше робело по точкох дньового шора.

Ирина Папуґа представела два числа мултиязичного часопису КОО „Нови мост”, у хторим вше заступени и прилоги о збуваньох при Руснацох и зоз хторим Дружтво добре сотрудзує.

После прилапйованя записнїка зоз 2. схадзки розпатрени активносци Дружтва медзи схадзками и констатоване же потераз шицки заплановани активносци и реализовани, а 25. фебруара Дружтво будзе участвовац и на означованю рочнїцох ґимназиї у Руским Керестуре. Тиж так, и на Сайме кнїжкох у Новим Садзе 5. Марца, будзе промоция виданьох Дружтва, на штанду виданьох на меншинских язикох.

Понеже того року почина нова децения Програмних задаткох Дружтва (2020–2030), на основи члена 19 Статута Дружтва, континуитет и намаганя за преширйованьом и збогацованьом змисту роботи предлужени, а до Плану розвою и дїялносци Дружтва УО предложел активносци хтори ше у наступним периодзе буду одвивац у вецей обласцох.

На схадзки ше бешедовало и о ювилею Дружтва, 50 рокох од його снованя, та предложене и прилапене же би ше у рамикох того ювилею отримало 6. науково-фахови сход у децембру, же би ше розписало два конкурси, литературни за кратку руску приповедку и подобови на тему рускей народней традициї и сучасного живота, як и наградзело заслужни особи хтори допринєсли у розвою руского язика, литератури и култури, просвити и подобовей творчосци. Шицки програми и активносци Дружтва би ше у 2020. року отримовало у рамикох спомнутого ювилею.

На схадзки прилапени и мешачни активносци Дружтва у чечуцим року, а бешедовало ше и о конкурованю за финансийни средства хтори би могло достац за роботу Дружтва.

После схадзки отворена Вистава дзецинских подобових роботох зоз конкурсу Миколи М. Кочиша.

