НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину годно дознац чи Коцурци достаню квалитетну воду за пице, и видзуц гуманосц котру Керестурци указую у каждей нагоди.

Будзе емитовани и прилог у котрим наявене вимульованє Старого беґелю и з якима ше проблемами зочую жителє Керестура хтори жию блїзко при ньому.

Патраче годни дознац и як чечу пририхтованя за Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре и Коцуре.

Як випатраю єшеньски шаца на войводянских польох годно дознац у часци емисиї хтора резервована за теми з польопривреди.

