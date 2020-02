Оддзелєнє за русинистику означело Медзинародни дзень мацеринского язика

НОВИ САД – Оддзелєнє за русинистику вчера участвовало у програми означованя Дня мацеринского язика на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Др Канаме Окано у библиотеки представел свою докторску дисертацию чия тема повязана зоз руским язиком, а заинтересованосц за його роботу була барз велька.

Потим ше у святочней сали Филозофского факултета представели Оддзелєня хтори виучую мацерински язик, т.є. национални филолоґиї – сербски, мадярски, румунски, словацки и руски. Мср Александер Мудри представел руски язик, др Канаме Окано виприповедал як научел руски язик, а шпиванку „Мала гвизда” по руски одшпивала мср Ана Римар Симунович.

