Вєдно и ровноправно на роботи, коло дзецох и у обисцу

Єст приклади же живот опрез стратеґийних документох и же хлоп и жена можу буц

ровноправни, и на роботи и дома, и же можу вєдно и тимски подзелїц свойо обовязки

у обисцу и коло дзецох, хтори углавним важа як женска робота.

Наташа Павлов зоз Вербасу, (народзена Чизмар з Руского Керестура), закончела Високу здравствену школу фахових студийох у Беоґрадзе – напрям Фахова медицинска шестра – бабица и роби у Доме здравя „Велько Влахович” у Вербаше у Служби Поливалентней патронажи, як патронажна шестра. Роби теренску часц у хторей обиходзи жени цо вишли зоз породзилїща и їх беби, обиходзи и дакус старши дзеци (4–мешачни беби и беби кед наполня рок), як и старшу популацию хтора хорує од хронїчних хоротох (нє лїчи их, алє водзи здравствено-воспитну розгварку). Отримує преподаваня у школох на теми хтори того мешаца на шоре по Календаре здравя. Водзи и школу за ваготни жени, хтора ше отримує кажди мешац (єст пейц заняти и меняю ше як едукаторе зоз кажду ґрупу). Того року Министерство здравя одобрело ДЗ у Вербаше проєкт „Здрава жена – моцна жена”, у хторим участвую тиж так шицки пейц едукаторки. Отримує преподаваня, совитованя и роботнї, алє звонка роботного часу.

Зоз супругом Иґором, хтори роби як Фахови медицински радиолоґ и у Общим шпиталю у Вербаше, маю штверо дзеци. Найстарши син Лука (2001) школяр на Природно-математичним напряму Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше. Младши Марко (2004) школяр Напряму за окреме талантовани дзеци у обласци математики и информатики у Ґимназиї „Велько Петрович” у Зомборе. Двойо наймладши, Коста (2016) ходзи до оводи и Анастасиа (2018) чека место у оводи.

– Вше сом любела дзеци. Кед нам ше народзели перши двойо, думала сом же то – тото. Мали зме кредит за квартель, я робела по зменох у Швидкей помоци, супруг тиж так. Вец зме ше одлучели студирац. Обидвойо зме закончели Високу здравствену школу, дипломовали зме на час, у предвидзеним термину и вец мнє премесцели до Патронажней служби. Ту мам лєгчейшу роботу, кредит зме одплацели и порадзели зме ше за ище єдно дзецко, а вец ище єдно, же би тото нє росло саме при братох леґиньох. Кажда мац, чи ма єдно а чи вецей дзеци, ма обовязки коло нїх, без огляду на їх возрост. Алє шицко ше посцигує кед вєдно робиме и сотрудзуєме. Вельки хлапци маю обовязки попораїц свою хижу и причувац малих, док супруг и я кончиме коло єдзеня и других обовязкох – гутори Наташа Павлов.

Понеже єй родичи у Керестуре, а швекра у Червинки, углавним ше сами орґанизую, алє кед ґод им треба помоц – вони ту.

– Робим дополадня, або пополадню, мам пол дня покончиц тото цо ше муши. У нас робота нє подзелєна на хлопску и женску, кажде роби тото цо замеркує же треба. Дзеци ше складаю, без огляду на векшу розлику у рокох. Любя буц вєдно, дакеди ше и поукладаю спац. Кед Марко путує до Зомбора, обовязно ше го випровадза и маха му ше з облака док го видно, а так ше го и дочекує. Часу за себе будземе мац док повирастаю и тоти мали. Ми барз жадали дзеци и барз уживаме у нїх и шицок час хтори маме препровадзуєме з нїма и коло нїх.

Од дзецинства сом жадала буц медицинска шестра и тото жаданє ми ше и витворело. Любим свою роботу, алє волїм же сом мац и думам же за фамелию єднак важни и одвичательни обидвойо родичи – гутори Наташа Павлов.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)