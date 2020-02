У Руским кулурним центре отримани Руски бал

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе, всоботу, 22. фебруара, отримани бал Дружтва.

Руски бал у Новим Садзе, за хтори ше указало же було вельо заинтересованих, отворел предсидатель Управного одбору РКЦ Славко Винаї и привитал присутних медзи хторима було и вецей ґенерациї госцох.

Добре розположенє на такволаним Руским балу правел „Пицикато бенд”, а вешелєло ше од 19 годзин, та до позних годзинох.

Окрем членох Руского културного центру, госцох було и зоз других местох дзе жию Руснаци, алє и члени СКЦ „Павел Йозеф Шафарик” з Нового Саду.

Нащивителє на балу ше забавели и зоз томболу за хтору ше остарали орґанизаторе балу – Йовґен Мудри и Иван Канюх. Награди на томболи були интересантни и рижнородни, а перша и найвреднєйша томбола була сучасни телевизор и пошла до Руского Керестура.

