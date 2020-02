Вербаска општина на саймох у Беоґраду и Новим Саду

ВЕРБАС/БЕОҐРАД/НОВИ САД – Туристична орґанизация општини Вербас мала нагоду представиц ше на 42. Медзинародним сайму туризма у Беоґраду котри тирвал од 20. по 23. фебруар.

Туристична орґанизация ОВ була єдна з 900 викладачох, зоз вецей як 40 жемох, котри свойо понукнуца презентовали на своїх штандох.

– Намагали зме ше обдумац рижни промотивни активносци, та попри туристичних потенциялох представяли зме и привреднїкох. Каждого дня представене по єдно здруженє женох зоз општини, їх активносци, промововани манифестациї по котрих су препознатлїви, а з окремну повагу презентоване богате понукнуце Центра за физкултуру – гварела директорка ТО Мария Златович-Арсениєвич.

Так, з потримовку Туристичней орґанизациї ОВ, всоботу, 22. фебруара, на Медзинародним сайму свой етно стол представел и Актив женох КУД ,,Жатва” зоз Коцура, на чолє зоз предсидательку здруженя Коцану Колєсар.

Под час сайма у Беоґраду, штанд Туристичней орґанизациї ОВ нащивел и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, а тиж присуствовал и на „Сайму завичая” у Новим Саду 22. фебруара.

На сайму у Новим Саду општина Вербас тиж представела свойо понукнуце з обласци туризма. Медзи 70 викладачами, завичайних здруженьох, институцийох, варошох и општинох зоз Сербиї, Горватскей, Босни и Герцеґовини, участвовали и завичайни здруженя зоз вербаскей општини.

