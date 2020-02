Отримана Скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна рочна Скупштина Рускей матки (РМ) отримана 22. фебруара у просторийох того Здруженя у Руским Керестуре на хторей було бешеди о прешлорочней роботи и о планох за тот рок.

Присутни були представителє зоз месних одборох у Керестуре, Кули и Вербаше, з реґионалного у Шидзе, з городского у Новим Садзе послати кратки звит, а нє були представителє зоз Коцура. На Скупштини бул присутни и предсидатель Форуму младежи РМ Борис Фейди, а тиж и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

Звити о роботи и финансийох поднєсол предсидатель Матки Дюра Папуґа, з констатацию же з оглядом на барз огранїчени финансийни средства, Матка поробела тото цо було можлїве. Визначена перша Подобова колония у Керестуре, и други стандардни змисти хтори Матка орґанизує, а нєотримани Русин-филм фест у Шидзе, як и проєкти хтори нє потримал Национални совит.

О тей теми було бешеди у дискусиї у хторей участвовал и предсидатель НС.

По звиту предсидателя Матки у прешлим року прилїв средствох вкупно бул 297 270 динари зоз даскелїх жридлох, а шицки су и потрошени.

У планох за наступаюци 2020. рок предвидзени подобни змисти и активносци хтори Матка стаємно витворює, на домашнїм и медзинародним планє. Вименка єдино прилапене предкладанє од орґанизатора же би ше „Русин-филм фест” надалєй отримовало кажди два роки, а нє кажди як було до тераз.

