Отримана остатня презентация у рамикох Жимскей школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатня презентация, после осем отриманих, а хтору орґанизовало подприємство „Аґрохомаˮ у рамикох Жимскей школи, отримана пияток 21. фебруара у Ресторану „Червена Ружаˮ.

Присутних привитал аґроном Славко Малацко спред подприємства „Аґрохомаˮ, хтори польопривреднїком, попри резимеа дотерашнїх презентацийох, представел и нєдавну публикацию „Где је профит у пољопривредиˮ авторки Єлени Дробняк, а присутни потим дискутовали и о рентабилносци продукциї рижних културох.

Тиж, представителє компанийох „Kiteˮ, „Nutrilidersˮ, „Euralisˮ и „Agrostadˮ польопривреднїком представели нашеня гибридох слунечнїку, кукурици, рижни сорти сої, фолиярни гної, пестициди и друге, а бешеди було и о иновацийох у обласци польопривредней механїзациї и о мобилних мрежох у польопривреди.

По законченю презентацийох, за шицких присутних бул орґанизовани полудзенок, а орґанизаторе и представнїки компанийох польопривреднїком пожадали успишну продукцийну сезону.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)