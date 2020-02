Отримане Европске першенство у малим фодбалу за паноцох

ПРАГА – Европске першенство у малим фодбалу за священїкох, хтори пасторално служа у Европи, отримане у Праги, у Ческей Републики прешлого викенду.

У такволаним футсалу перше место освоєла Польска, друге Босна и Герцеґовина,а треце Портуґалия. На першенстве було коло 260 священїкох хтори представяли 19 репрезентациї, а шицких учашнїкох приял кардинал у Праги Доминик Дука.

На першенстве ше змагала и репрезентация Сербиї у хторей грекокатолїцке владичество представял о. Дарко Рац, парох з Бачинцох.

Репрезентация паноцох Сербиї страцела од Словацкей зоз 4:0, од Билорусиї зоз 1:0, зоз Албанию бавела 1:1, а победзела екипу Казахстану зоз 2:0, и Италию.

Шлїдуюцого року першенство будзе отримане у Темишвару, у Румуниї, од 8. по 12. фебруар.

