Нєшка почина Вельконоцни пост

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре нєшка почина Вельки або Вельконоцни пост, и будзе тирвац штерацец днї, по швето Пасхи хтора того року по григориянским календаре пада 12. априла.

Вельки пост то штерацецдньови период пририхтованя за єдно з ключних християнских шветох Исусовей шмерци на крижу и його Воскрешеня.

У тим периодзе християнє зоз физичнима одреканями од єдзеня, и других лагодносцох, преглїбюю свой духовни живот.

Нєшка перши дзень посту, а наша Грекокатолїцка церква наклада строги пост у єдзеню. У чаше поста стредами и пиятками пост по било, значи без меса, строги пост и на Вельки пияток, а гевти днї по виборе вирних. Вельки пост то и час кед нєдопущени явни вешеля и християнски свадзби.

У катедралней церкви у вельким посце стредами и пиятками вечар, тераз на 18 годзин, буду ше служиц и специфични Служби Божо преждеосвящених дарох.

У наших парохийох, хтори ше притримую юлиянского календара, Вельки пост почина о тидзень, 2. марца.

