РУСКИ КЕРЕСТУР – Превентивни здравствени препатрунки у Здравственей амбуланти всоботу, 22. фебруара ,вихасновали коло 80 Керестурци, медзи нїма досц и младших, цо потераз нє було.

Вони з тей нагоди могли превериц цукер у креви, ЕКҐ шерца, кревов прицисок и ултразвук абдомену.

Тогорочну ярню акцию превентивних препатрункох окончели пецеро лїкаре специялисти предводзени з директором Дому здравя Кула др Жарком Шевином, и домашню др Златану Надь, як и шейсц медицински шестри.

