Означени Дзень Народней библиотеки ,,Данило Киш”

ВЕРБАС – Зоз святочну програму у читальнї Народней библиотеки ,,Данило Киш” у Вербаше пияток, 21. фебруара, означени Дзень тей установи.

Народна библиотека за Дзень установи вибрала 22. фебруар, дзень кед народзени Данило Киш, чийо мено Библиотека и ноши од 1992. року. Шицких котри присуствовали тей святочносци привитала директорка установи Милияна Радовановоч, а занятим и читательом пожадала же би Библиотека у наиходзацим периоду робела ище квалитетнєйше.

Найвреднейшим читательом, алє и приятельом Народней библиотеки, у Вербаше и у других населєних местох у вербаскей општини додзелєни кнїжки на дарунок. Тогорочне припознанє ,,Небойша Деветак”, хторе жири за награди додзелює за найлєпши прилог у Часопису за литературу, уметносц и културу ,,Шлїд” (,,Траг”) достал Веролюб Вукашинович, писатель зоз Трстенику, за свой поетски циклус. З нагоди означованя того значного дня за вербаску Библиотеку, була отримана и промоция кнїжки ,,Мити сербскей историї”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)