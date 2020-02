Отримане општинске змаганє зоз странских язикох у коцурскей школи

КОЦУР – У Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре того викенду отримане општинске змаганє зоз странских язикох за школярох осмих класох. Попри школярох зоз Коцура, змагали ше и школяре зоз Вербасу, Равного Села и Змаєва.

Всоботу, 22. фебруара, було змаганє зоз русийского, французкого, нємецкого и италиянского язика, алє на уровню општини Вербас змагательох було лєм з русийского и французкого.

У знаню русийского ше змагали пецеро школяре, а у знаню французкого язика тройо. Зоз коцурскей Школи змагали ше Михаела Горняк, Стела Ґайдош и Невена Роквич зоз французкого язика, алє ше нє пласовали до шлїдуюцого кругу. На окружне змаганє з русийского язика, котре будзе отримане 14. марца, пласовал ше лєм Антоний Контра зоз ОШ ,,Светозар Милетич” з Вербасу котри освоєл треце место.

Внєдзелю, 23. фебруара, отримане змаганє з анґлийского язика на котрим участвовали 19-цецеро школяре. З коцурскей школи змагали ше Катарина Ґайдош, Теодора Йолич и Андрей Няради. На окружне змаганє ше пласовали шесцеро школяре зоз вербаских школох. Друге место завжали Миа Дюрица зоз ОШ ,,Петар Петрович Нєґош” и Миона Лазаревич зоз ОШ ,,Братство-єдинство”, а треце место Милица Миркович зоз ОШ ,,Петар Петрович Нєґош”, Мият Ґлушац и Тамара Антович зоз ОШ ,,Светозар Милетич” и Матия Тоска зоз ОШ ,,20. октобер”.

Орґанизатор змаганя Дружтво за странски язики и литературу.

