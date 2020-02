Буду означени рочнїци рускей Ґимназиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” нєшка на 11,30 годзин, буду означени три рочнїци рускей Ґимназиї, як и Дзень мацеринского язика. То тиж будзе и промоция школованя у керестурскей штреднєй школи, одн. ґимназиї школяром осмих класох.

О трох рочнїцох Ґимназиї на руским язику – 75 рокох першей Ґимназиї основаней 25. фебруара 1945. року, о другей хтора почала зоз роботу 7. септембра 1970. року и о терашнєй котра почала з роботу 1990. року, викладанє отрима професор педаґоґиї и секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа зоз Нового Саду. Спомнути рочнїци ше находза у Календаре значних рочнїцох Дружтва у 2020. року.

У програми потим буду придати (28) награди зоз Конкурсу М. М. Кочиша школяром и наставнїком Школи у Руским Керестуре.

