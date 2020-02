Семинар о ИТ технолоґийох у образованю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школа „Петро Кузмяк” вчера була домашня семинару за просвитних роботнїкох з тему „Креативни наставнїк у ИТ окруженюˮ и прикладами добрей пракси зоз коцурскей и керестурскей Школи.

Семинар орґанизовали Педаґоґийни завод Войводини и Национални совит рускей националней меншини, та попри директорки домашнєй Школи Хелени Пашо Павлович, учашнїкох семинара – просвитних роботнїкох, привитал и предсидатель НС Борислав Сакач.

Викладанє о виглєдованю хторе зробел Завод на тему яки становиска наставнїкох у войводянских школох о интеґрациї ИТ до настави винєсла Силвия Илич. О прикладох як ИТ методи хасную у настави у ОШ „Братство єдинство” у Коцуре i о проєкту Диґитална учальня презентовала професорка Ясминка Олич Илчешин, а з домашнєй Школи професорки биолоґиї, анґлийского язика и математики – Тереза Катона, Лїляна Фина и Оливера Винаї.

Шицки викладаче констатовали же запровадзованє информатичних технолоґийох до настави сучасни здобуток и приноши вельки добитки школяром, алє не треба занєдзбац анї традицийну наставу и ше намагац ґу мишаней односно комбинованей настави.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)