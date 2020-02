ВЕРБАС – По одлуки Влади Сербиї, розпущени локални парламент у Вербаше и меновани Дочасови орґан општини Вербас котри будзе водзиц локалну самоуправу по шлїдуюци виберанки.

За предсидателя Дочасового орґану општини Вербас Влада Сербиї меновала потерашнього предсидателя Општини Милана Ґлушца, а за членох Предраґа Роєвича, Миляну Штулич, Марияну Мараш и Ливию Боґанч Андияшевич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)