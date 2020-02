Владо Няради у ,,Атласу подобових уметнїкох Сербиї 2”

ВЕРБАС – Концом прешлого, 2019. року вишла кнїжка ,,Атлас 2”, односно ,,Атлас подобових уметнїкох и уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї 2” у котрим представени 155 уметнїки, а медзи нїма и подобови уметнїк Владо Няради, и єдини є руски уметнїк котри мал нагоду у нїх буц представени.

Тото виданє представя предлуженє предходного виданя з едициї ,,Атлас” – ,,Атлас подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї – 21. вик” чийо авторе Слободан Малдини и його дзивка Софиа Ланцош Малдини (2014), а видаватель Асоцияция сербских архитектох. Перше виданє настало пре потреби обявйованя єдинственей публикациї у котрей би були представени сербски подобово уметнїки зоз шицких обласцох применєних уметносцох. Пейц роки познєйше, з друку вишло и нове виданє тей едициї – ,,Атлас 2”, а реализоване є пре чежки стан у сучасней уметносци у Сербиї и нєможлївосци числених подобових творительох и архитектох же би свойо дїла представели як ширшей публики, так и узшим кругом у сербскей култури.

Владo Няради зоз Вербасу и занїма зоз дизайном, рисованьом, мальованьом, скулптуру, уметнїцку фотоґрафию и подобову критику, а 2015. року Здруженє подобових уметнїкох Сербиї му додзелєло статус самостойного уметнїка.

