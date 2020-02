Недимович и Фабрици нащивели польопривредне ґаздовство у Ердевику

ШИД – Бранислав Недимович, министер польопривреди у Влади Сербиї и Сем Фабрици, шеф Делеґациї Европскей униї у Сербиї, нащивели вчера польопривредне ґаздовсто Александра Мауковича зоз Ердевику у општини Шид хтори бул хаснователь ИПАРД програми.

Маукович продукує лїсковци на поверхносци 50 гектари и, дзекуюци ИПАРД програми, достал машину за зберанє лїсковцох и три сушарнї.

Маукович гварел же на тот способ злєпшал продукциїю лїсковцох, а машина за зберанє плодох заменї 250 роботнїкох.

Министер Бранислав Недимович гварел же ше у спомнутим ґаздовстве прешвечели як у пракси функционує ИПАРД програма и як млади продукователє маю можлївосц унапредзиц продукцию. Вон додал же, окрем механизациї и прерабяцких капацитетох, у нових ИПАРД програмох буду и конкурси за рурални туризем.

Сем Фабрици гварел же Европска уния прейґ ИПАРД програми у тим току за Сербию опредзелєла 175 милиони еври и же польопривреднїком обезпечени 160 трактори, як и опрема за прерабянє продуктох, як цо случай у ґаздовстве Александра Мауковича.

