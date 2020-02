РУСКИ КЕРЕСТУР – Подприємство „Т-пам” зоз Руского Керестура на штварток, 27. фебруара, орґанизує фахово преподаванє о хованю и одкупу паприґи и огуркох.

Преподаванє отрима професор на польопривредним факултету у Новим Садзе др Жарко Илин, а представнїки „Ґенерали осиґураня” представя условия за осиґуранє паприґи.

Преподаваня буду отримани у Ресторану „Червена ружа” з початком на 17 годзин.

