ДЮРДЬОВ – На пияток, 28. фебруара, у Дюрдьове будзе отримани остатнї дюрдьовски бал у тей сезони – Спортски бал „Червено-били вечар” у орґанизациї Управного одбору Фодбалского клуба „Бачка 1923” з Дюрдьова.

Бал почнє на 20 годзин у ресторану на стадиону ФК „Бачка 1923”, за музику будзе задлужени шпивач Драґиша Митич Ґиле, а карти уж попредани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)