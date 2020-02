На пияток акция даваня креви у фабрики олєю

ШИД – У фабрики олєю „Виктория оил“ од 9 по 12 годзин на пияток будзе отримана акция добродзечного даваня креви за занятих.

Синдикат олєярнї шести рок орґанизує акцию даваня креви, а окрем занятих у олєярнї у Шидзе, на акцию ше одволаю и дзепоєдни давателє зоз других фабрикох „Виктория ґрупи” зоз Бечею и Вербасу.

Як за Рутенпрес гварел предсидатель Синдикалней орґанизациї Зоран Зец, обчекує ше одволанє коло 40 давательох креви, а акцию орґанизую Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду и Червени криж у Шидзе.

