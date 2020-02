Розписана Явна поволанка за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду

БЕОҐРАД – Министерство державней управи и локалней самоуправи розписало Явну поволанку за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за финансованє програмох и проєктох з обласци образованя на язикох националних меншинох у 2020. року.

Министер державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич з тей нагоди виявел же за тот рок у Буджетским фонду обезпечени 30 милиони динари, а конкурс будзе отворени по 18. марец.

– Зоз того фонду зме у предходних трох рокох потримали коло 200 проєкти з обласци култури и информованя на язикох националних меншинох, а того року робиме на унапредзеню положеня националних меншинох у обласци образованя – виявел министер Ружич.

Свойо проєкти на конкурс можу послац установи, здруженя, фондациї, привредни дружтва и други орґанизациї чийо снователє национални совити националних меншинох, як и орґанизациї цивилного дружтва хтори маю шедзиско на териториї Републики Сербиї, а чия дїялносц защита и унапредзенє правох и положеня припаднїкох националних меншинох, як и фондациї и конференциї универзитетох, односно академийох фахових студийох.

Средства зоз того фонду ше додзелює раз рочно, у єдней зоз штирох утвердзених обласцох: култура, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма националних меншинох. Конкретну обласц за дати рок утвердзує Совит за национални меншини на предлог, односно у сотруднїцтве зоз националнима совитами.

Вецей о конкурсу мож дознац на сайту Министерства.

