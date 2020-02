Перша побида Русинових кадетох на приятельским змаганю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше приятельске змаганє кадетох Фодбалского клубу „Русин” одбавене внєдзелю 23. фебруара на керестурским Ярашу, процив кадетох ФК „Гайдук” зоз Кули, хторе закончене з резултатом 3꞉1 (2꞉1).

Перши ґол за „Русин”у 25. минути дал Алексанар Тома. Лєм даскельо минути познєйше посцигнул и други ґол, же би фодбалере Гайдуку у другим полчасу зменшали резултат на 2꞉1. Коло 45. минути, после евроґола Неманї Ковачевича, приятельске змаганє закончене з резултатом 3꞉1 за кадетох „Русину”.

За „Русин” бавели꞉ Чордаш, Семан, Бодянец, Няради, Иличич Марио, Попов, Ковачевич Неманя, Иличич Лука, Джуджар, Тома, Надь Давид, Чонка, Зорич, Ковачевич Марко, Шомодї, Драґутинович, а ґоли дали Тома Александар (2) и Неманя Ковачевич (1).

Тренере кадетох Зденко Шомодї, Владимир Хома, Деян Йолич и Мирослав Накич.

Млади фодбалере, по ярню часц першенства, хтора почнє концом марца, буду мац ище два приятельски змаганя, а будзе одбавени и реванш у Кули.

