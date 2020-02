У Керестуре и Крущичу 50 особи дали крев

РУСКИ КЕРЕСТУР/КРУЩИЧ – У трансфузиомобилу опрез просторийох Месних заєднїцох у Руским Керестуре и Крущичу, вчера 25. Фебруара, отримана перша тогорочна акция даваня креви на хтору ше одволало вкупно 50 гражданох.

Добру дзеку и гуманосц тот дзень указали 35 давателє зоз Руского Керестура и 15 зоз Крущичу. Жительство просеково мало коло 45 роки, одволало ше и красне число школярох хтори першираз дали крев, а у обидвох местох од вкупного числа добродзечних давательох, 14 були жени.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула, а после Керестура и Крущичу хтори нащивюю на кажди штири мешаци, на шоре Червинка, Кула и Вербас.

