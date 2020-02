У Школи означени рочнїци рускей Ґимназиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, вчера означени три рочнїци рускей Ґимназиї, як и Дзень мацеринского язика – 21. фебруар. То тиж була и промоция школованя у керестурскей штреднєй школи, односно ґимназиї на руским язику школяром осмей класи.

О трох рочнїцох – 75 рокох першей Ґимназиї основаней 25. фебруара.1945. року, о другей хтора почала робиц 7. септембра 1970. та о трецей хтора обновена 1990. року на поволанку домашнєй Школи, викладанє отримала професор педаґоґиї и секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа зоз Нового Саду.

Спред домашнєй Школи госцинску привитала професорка руского язика Каролина Джуджар, а на означованю рочнїцох були школяре руских оддзелєньох Ґимназиї и осмей класи основней школи, як и дзепоєдни наставнїки.

Бешедуюци о значносци спомнутих рочнїцох за образованє на руским язику и пошлїдково и за пестованє и чуванє националного идентитету нашей заєднїци на тих просторох, Папуґова визначела условия, заслужни особи, професорох и други значни аспекти тих намаганьох.

Як заключела, Ґимназия на руским язику виполнєла потедишню пражнїну у штреднїм образовним уровню у вертикали образованя од предшколского по универзитетске и поволала терашнїх осмакох най ше уписую до рускей Ґимназиї.

Папуґова потим уручела 28 награди школяром и наставнїком керестурскей Школи хтори участвовали на Конкурсу Миколи М. Кочиша хтори Дружтво за руски язик витворело у прешлим школским року.

