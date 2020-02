РУСКИ КЕРЕСТУР – У манастире шестрох Служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї у Руским керестуре нєшка на 18 годзин будзе отримана вечарша духовна обнова.

Преподавач о. Пантелеймом Саламаха ЧСВВ зоз України з тей нагоди отрима преподаванє на тему: „Як стретнуц живого Бога”, на горватско-сербским язику.

