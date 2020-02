НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госци у студию наявя 30. Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” котри будзе отримани на нєдзелю, 1. марца, у Студию М у Новим Садзе.

З нагоди ювилею „Ружовей заградки” будзе емитовани и документарни филм „30 Ружово заградки”.

У трецей часци емисиї будзе емитована найновша емисия „Пулс младих”, у хторей тема – адреналин.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)